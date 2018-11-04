دي ميستورا: الإعمار النفسي للسوريين أهم من عمليات البناء .. فيديو

قال ستافان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة السابق لدى سوريا، إنه يعمل منذ 47 عاما مع الأمم المتحدة في مناطق الصناعة، والوضع منذ فترة كبيرة كان بسيطا وكان تحت السيطرة.



وأضاف "دي ميستورا"، في كلمته خلال جلسة "ما بعد الحروب والصراعات"، بمنتدى شباب العالم، اليوم الأحد، أنه لا ينبغي علينا التركيز على إعادة إعمار سوريا فقط، لكن يجب إعادة الإعمار النفسي والاجتماعي أيضًا، حيث فقد الكثير أقاربهم وذويهم.



وأشار إلى أن عددا كبيرا من الدول الأوروبية تنوي أن تدخل بثقلها في عملية إعادة الإعمار.

