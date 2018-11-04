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محافظات

محافظ مطروح: 500 بطانية و15 طن مواد غذائية للفقراء بـ براني.. فيديووصور

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:52 م
زيارة لمدينة سيدى
زيارة لمدينة سيدى براني
أيمن محمود
زار اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح مدينة سيدي براني للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها ووضع حلول للمشاكل التى تواجه المواطنين، رافقه العميد ياسر عامر رئيس مركز ومدينة سيدى برانى والنائب مهدى العمدة عضومجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة .

ووزع محافظ مطروح 500 بطانية و15 طن سلع ومواد غذائية لغير القادرين ونصف طن لحوم وسط فرحة المواطنين.

ووجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من مديرية التموين والشئون الاجتماعية ومجلس المدينة للوقوف على الحالات الأكثر احتياجا لتوزيع المواد الغذائية والتموينية والبطاطين واللحوم عليها مع الاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه.
محافظ مطروح: 500 بطانية و15 طن مواد غذائية للفقراء بـ براني.. فيديووصور
محافظ مطروح: 500 بطانية و15 طن مواد غذائية للفقراء بـ براني.. فيديووصور
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