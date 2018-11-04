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فن

محمد سراج لـ صدى البلد: تامر حسني شجعني على التمثيل

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:16 م
صدى البلد
شيرى نبيل
عبر المطرب محمد سراج عن سعادته البالغة بمشاركة نجم الجيل تامر حسني في فيلم "البدلة" الذي عرض مؤخرا بدور العرض السينمائية.

وأضاف لـ"صدى البلد": "عندما علم تامر بأنني سوق أشاركه في الفيلم شجعني بشكل كبير بالإضافة إلى أنه كان لا يتركني في الكواليس وسعيد بهذه التجربة".

فيلم "البدلة"، قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج وليد منصور، ومن بطولة تامر حسنى، وأكرم حسنى، وأمينة خليل، ودلال عبد العزيز، وماجد المصرى، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، وشريف حلمى، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، بجانب ضيوف الشرف حسن الرداد وايمي سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدي عبد الغني.
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