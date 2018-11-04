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تعليم

قيادات الأزهر والشرطة يجتمعون لحل أزمة عبور الطلاب للطريق المواجه للجامعة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:55 م
صدى البلد
محمد شحتة
عقدت اليوم جامعة الأزهر اجتماعا طارئا بحضور نواب رئيس الجامعة والأمين العام واللجنة المعنية من القيادات الأمنية ممثلة فى نائب مدير أمن القاهرة، وقيادات العمليات الخاصة، ووفد من إدارة البحوث المرورية، ونائب محافظ القاهرة، لمناقشة وضع حلول عاجلة لتفادي تعرض طلاب الجامعة للمخاطر.

وأفاد المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن الاجتماع انتهي بتوصيات عاجلة تتمثل في قيام محافظة القاهرة بالتواصل مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع لوزارة الإسكان للتأكيد علي بدء تنفيذ كوبريين في شارعي المخيم الدائم وشارع النصر، إضافة إلى قيام محافظة القاهرة بإنشاء سور حديدي بارتفاع ٢ متر وطول ٤٠٠ متر ماعدا مناطق عبور المشاة كمرحلة أولي لمنع أي شخص من عبور الطريق، والالتزام بكباري المشاة التي سيتم البدء في تنفيذها.

كما قرر الاجتماع التأكيد علي إدارة المرور، بتواجد الخدمات المرورية بشكل مستمر أثناء الفترة الدراسية، كما قرر الاجتماع إنشاء إشارات مرورية عاجلة وإشارات صوتية أمام باب كلية الطب وباب المخيم الدائم لمنع تعرض الطلاب لأية مخاطر، وتم بالفعل البدء في تنفيذ الإشارات اليوم.

كما قرر أعضاء اللجنة –وفقا لبيان المركز الإعلامي- عقد اجتماع آخر الأحد المقبل لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات خلال هذا الاجتماع لسرعة حل المشكلة.

يشار إلى أنه تم خلال الاجتماع التواصل مع عميد كلية هندسة الأزهر للتواصل مع إدارة الطرق ووضع حلول عملية لوضع أطر السلامة للطلاب والمواطنين معا في هذه المنطقة.
قيادات الأزهر والشرطة يجتمعون لحل أزمة عبور الطلاب للطريق المواجه للجامعة
قيادات الأزهر والشرطة يجتمعون لحل أزمة عبور الطلاب للطريق المواجه للجامعة
قيادات الأزهر والشرطة يجتمعون لحل أزمة عبور الطلاب للطريق المواجه للجامعة
قيادات الأزهر والشرطة يجتمعون لحل أزمة عبور الطلاب للطريق المواجه للجامعة
قيادات الأزهر والشرطة يجتمعون لحل أزمة عبور الطلاب للطريق المواجه للجامعة
قيادات الأزهر والشرطة يجتمعون لحل أزمة عبور الطلاب للطريق المواجه للجامعة
قيادات الأزهر والشرطة يجتمعون لحل أزمة عبور الطلاب للطريق المواجه للجامعة
قيادات الأزهر والشرطة يجتمعون لحل أزمة عبور الطلاب للطريق المواجه للجامعة
قيادات الأزهر والشرطة يجتمعون لحل أزمة عبور الطلاب للطريق المواجه للجامعة
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