سيراميكا كليوباترا يطبق اليوم الطويل.. ويرفض المعسكر الخارجي



ورفض الجهاز الفني للفريق الدخول في معسكر خارجي، وفضل الاكتفاء بالتدريبات الصباحية والمسائية.



ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني في مجموعة القاهرة برصيد 17 نقطة.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة رمضان السيد، خوض فريقه تدريبات على فترتين صباحا ومساء عقب العودة إلى التدريبات.ومن المنتظر أن يستأنف فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته غدا الاثنين بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب التعادل أمام الشمس في الجولة التاسعة من مباريات مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية.ويطبق رمضان السيد على لاعبيه نظام اليوم الطويل لرفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين قبل استئناف المسابقة مجددا.