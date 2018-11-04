رافول: يجب العمل على تحقيق الإنماء المتكامل بعيدًا عن السياسة .. فيديو

قال بيار رافول، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية اللبنانية ممثل الرئيس اللبناني ميشيل عون في منتدى شباب العالم، إنه على الشعوب التعرف على بعضها بشكل أكبر، موضحًا أن على المسيحيين دراسة الدين الإسلامي كما يجب والعكس صحيح.



وأضاف " رافول" خلال كلمته بجلسة "ما بعد الحروب والنزاعات"، أنه يجب العمل على تحقيق الإنماء المتكامل بعيدًا عن السياسة والفساد، مشيرًا إلى أن لبنان يعاني من الفساد منذ أكثر من 30 عاما.



وتابع " رافول" أن الحوار هو الطريق السليم لكافة البلدان، خاصةً متعددة الأعراق والأديان، لإيجاد عدالة اجتماعية مناسبة للجميع.

