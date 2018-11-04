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رياضة

طارق قنديل يلتقي سفير مصر في تونس على هامش البطولة العربية لتنس الطاولة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:29 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
التقي طارق قنديل، عضو مجلس ادارة النادي ورئيس بعثة الأهلي لتنس الطاولة المشاركة في البطولة العربية المقامة بتونس، بالسفير نبيل حبشي سفير مصر في تونس على هامش مشاركة الأهلي في البطولة.

ووجه «قنديل» الشكر للسفير المصري وطاقم السفارة، وناقش معه كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة والذي أكد على تذليل أية عقبات تواجه البعثة ، مشددا على تلبية كافة مطالب الأهلي.

وأكد عضو مجلس إدارة الأهلي للسفير نبيل حبشي أن البعثة تلقى راحة كبيرة، سواء في الإقامة أو الانتقالات لخوض المباريات منذ بداية البطولة وحتى الآن.
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