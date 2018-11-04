ممثل الرئيس اللبناني يشيد بفكر السيسي تجاه الشباب .. فيديو

أشاد الوزير بيار رافول، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية اللبنانية، وممثل الرئيس اللبناني ميشيل عوني في منتدى شباب العالم، بفكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يساعد الشباب من أجل العبور لمستقبل أفضل.



وأردف " رافول" خلال كلمته بجلسة "ما بعد الحروب والنزاعات"، أنه الرئيس "السيسي" يعمل على تحويل فكره المستنير لعمل جاد على أرض الواقع.



وتابع "رافول" أن الشباب تجرع مرارة 7 سنوات من الحروب، واليوم هو متشوق لمن يهتم به ويعطيه أملا للمستقبل ليعيش بكرامة ويدافع عن وطنه.

