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منوعات

شاهد .. موجة بحرية تدمر مطعم وتغرق العاملين بالكامل في إيطاليا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:45 م
أحمد شريف
أظهرت لقطات مرعبة لحظة تحطيم موجة عملاقة الزجاج الخارجي لمطعم واغراقه بمنتجع في مدينة أرنزانو بإيطاليا في 29 أكتوبر خلال عاصفة مدمرة. 

ويوضح فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، لحظة رصد كاميرات المطعم لخمسة موظفين يقومون بمسح الأرضية وترتيبها في نهاية نوباتهم عندما تبدأ الرياح العاتية والأمطار في ضرب السطح الخارجي للمطعم.

وعندما لاحظ العاملون بالمطعم الموجة الضخمة حاول بعضهم تأمين المكان والوقوف خلف النوافذ لدعمها وإحكام غلقها، قبل أن تصطدم الموجة العملاق بالزجاج الخارجي للمطعم وتحطمه وتغرقه بالكامل.


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