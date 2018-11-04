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تجارة عين شمس: وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة أول تجربة على مستوى الجامعات .. توفر جميع الأنشطة لتلائم متحدي الإعاقة .. وتأسيس فريق كورال .. وتجهيز حرم الكلية ليناسب حركتهم

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:12 م
تجارة عين شمس
تجارة عين شمس
عمرو ممدوح
عميد تجارة عين شمس: تنظيم ورش فنية بكل المجالات لذوي القدرات

وكيل تجارة عين شمس:
- إنشاء قاعدة بيانات للطلاب ذوي القدرات بالكلية
- تقديم كل التسهيلات والمساعدات المادية

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إن وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة، هي وحدة ذات طابع خاص، ولكنها غير ربحية، مشيرا إلى أن الوحدة هي التجربة الأولى على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن الوحدة تديرها الدكتورة حنان حسين، المدرس بقسم إدارة الأعمال بالكلية، لتقديم الخدمات للطلاب ذوي القدرات الخاصة في جميع الأنشطة، وتقديم مساعدات مالية، وأي تسهيلات يحتاجها هؤلاء الطلاب.

وأوضح وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أن الوحدة لها مقر بالكلية، يستقبل استفسارات الطلاب، وطلباتهم، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن خدمات الوحدة داخل الكلية، وسيتم حصر بيانات الطلاب ذوي القدرات، وإنشاء قاعدة بيانات للبدء في تفعيل نشاط الوحدة.

من جانبه كشف الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، عن أهداف إنشاء وحدة للطلاب ذوي القدرات الخاصة، مشيرا إلى أنها حلقة وصل بين الطلاب وإدارات الكلية المختلفة، وتهدف إلى دمج الطلاب في المجتمع.

وأضاف قدري، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة، تسعى لتحقيق التكيف وتشجيع المهارات من خلال الأنشطة الترفيهية والاجتماعية، وتوفير احتياجات الطلاب.

وأوضح أن هناك بعض الانشطة المستهدف القيام بها من خلال الوحدة، وهي، عمل يوم رياضي بالكلية وتعريف الطلاب بالألعاب المختلفة وكيفية الاشتراك في بطولة الجامعات، وتنظيم ورش فنية في مختلف المجالات.

وأكد أن الوحدة تستهدف تأسيس فريق كورال للطلاب ذوي القدرات الخاصة، وتنظيم ندوات متنوعة عن كيفية تحدي الصعاب، والعمل علي حل مشاكل الطلاب، إلى جانب تجهيز حرم الكلية ليناسب احتياجات الإعاقة الحركية وسهولة استخدام الكراسي المتحركة.
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