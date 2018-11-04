تأجيل محاكمة مرسي و23 آخرين في التخابر مع حماس.. النيابة تقدم خطاب تعذُُر مجري التحريات للمحكمة .. وتقدم كتاب قطاع السجون بـ طرة

تأجيل محاكمة مرسي و 23 آخرين في التخابر مع حماس

النيابة تعتذر للمحكمة عن حضور مجري تحريات الأمن القومي للشهادة في التخابر مع حماس

الشاطر يعاني من قصور بوظائف الغدة الدرقية

قررت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس"، لجلسة 25 نوفمبر لاستكمال فض أحراز القضية، وللإعلان بالدعوى المدنية.وقدمت النيابة العامة، كتاب قطاع السجون سجن شديد الحراسة بطرة، يتضمن محاضر محررة بمعرفة الرائد محمد القط، ضابط التنفيذ العقابي بالسجن، والمؤرخ 23 سبتمبر 2018، قال فيه إنه بناءً على قرار المحكمة بعرض المسجون الحسن محمد خيرت الشاطر على مستشفى المنيل الجامعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين أنه يعاني من قصور بوظائف الغدة الدرقية، وتم عمل تحليل إنزيمات وظائف الكلي وبوتاسيوم وظائف غدة درقية، وتتم متابعة قياس الضغط بالسجن ومرفق به أصل التقرير الطبي المنسوب لمستشفيات جامعة القاهرة، وعيادات السكر والغدد، ومذيل بخاتم عيادات مستشفيات جامعة القاهرة.كما يوجد تقرير آخر منسوب لقسم العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة القاهرة، مثبت به أنه بتوقيع الكشف الطبي الباطني والتحاليل اللازمة للمصاب الحسن محمد خيرت الشاطر، تبين أنه يعاني من نقص إفراز الغدة الدرقية ويحتاج لعلاج طبي مدون اسمه وميقات الجرعة المحددة لكل منها، وأوصى بعمل تحاليل يوم 15 ديسمبر 2018 وتعرض التحاليل فقط، كما تبين وجود ارتفاع بحمض البوليك وأوصى بإعطاء عقار الزيرولك.كما تقدمت النيابة العامة، بمحضر رقم 4 أحوال ليمان طرة مؤرخ 8 أكتوبر 2018 ومحرر بمعرفة الرائد عمرو جامع، وتضمن أنه نفاذا لقرار محكمة الجنايات بالتصريح للدفاع وأهل المحبوسين في القضية الماثلة بزيارتهم، حضرت زوجة المتهم إبراهيم خليل وقامت بزيارته وتم سؤالها بالمحضر رقم 114 أحوال سجن شديد الحراسة بطرة محرر بمعرفة نائب مأمور السجن مؤرخ بتاريخ 3 نوفمبر 2018، أثبت به أنه لم يحضر أحد لزيارة بعض المتهمين في القضية، وهم محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وحازم فاروق وأحمد عبدالعاطي وأسعد الشيخة وخيرت الشاطر ومحمد الطهطاوي وسعد الحسيني وخالد سعد وكمال السيد وعيد محمد إسماعيل وأسامة أمين وخليل أسامة العقيد وأمين علي سيد وأحمد محمد محمد وجهاد عصام الحداد.كما تقدمت النيابة بمحضر من سجن ملحق المزرعة والذي أثبت به أنه بمتابعة حضور دفاع المتهمين وأهلهم لتمكينهم من الزيارة نفاذا لقرار المحكمة لم يحضر أحد، كما قدمت طلبين أحدهما من إيناس فوزي شرف الوكيلة عن المتهم محمد فتحي الطهطاوي يتضمن أنه بتاريخ 15 أكتوبر 2018 حصلت من نيابة أمن الدولة العليا على تصريح زيارة لأهل المتهم سالف الذكر، وبتاريخ 20 أكتوبر 2018 توجهت للزيارة، إلا أن أمن سجن طرة اخذ التصريح الصادر لهم ولم تتم الزيارة، مما حدا بها إلى تحرير المحضر رقم 7251 لسنة 2018 إداري المعادي لإثبات الحالة.والطلب الثاني مقدم من محمد سالم، المحامي، والذي أثبت به أنه قام باستخراج تصاريح زيارة لأهل المتهمين محمد بديع وخالد سعد وجهاد عصام الحداد وعصام الحداد وصفوت حجازي، بناءً على القرار الصادر عن محكمة الجنايات، عندما توجه لتنفيذ القرار تم أخذ التصاريح منه من قبل الأمن القائمين علي حراسة السجن ثم طالبوهم بالمغادرة وأنه ليست هناك زيارة.كما قدمت النيابة العامة، كتاب هيئة الأمن القومي مقيد برقم 32470 / ح والمؤرخ 4 أكتوبر 2018، تضمن أنه بشأن إعلان محرر محضر تحريات هيئة الأمن القومي في القضية الماثلة لحضور جلسة 3 أكتوبر 2018، فإنه استنادا للقانون رقم 100 لنظام المخابرات العامة المادة 9 والمادة 46 مما يتعذر معه حضور المذكور للجلسة تطبيقا لمواد القانون المشار إليه، والكتاب مذيل بتوقيع رئيس هيئة الأمن القومي.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.