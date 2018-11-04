غدًا.. حفل تمهيدي لطلاب هندسة الأزهر لافتتاح معرض التطبيقات الهندسية AZEX

ينظم طلاب وطالبات كلية الهندسة بجامعة الأزهر، غدا الاثنين، حفلا تمهيديا للتجهيز لافتتاح المعرض السنوي أزيكس AZEX في عامه التاسع عشر والذي تنظمه طلبة وطالبات هندسة الأزهر في شهر ابريل من كل عام بقاعة الأزهر للمؤتمر.



ومن المقرر أن يقام الحفل غدا بمسرح كلية التربية بنين بفرع الجامعة بمدينة نصر، برعاية عميدي هندسة بنين وبنات وبحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات من الكليتين.



يعد المعرض، تجمعا لطلاب كليات الهندسة من مختلف جامعات مصر، حيث يتم فيه تبادل الخبرات والمشاريع الهندسية بين الطلاب.