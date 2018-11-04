شاهد .. هبة مجدي تثير شغف الجماهير بصور جديدة وتعلق قريبًا

نشرت الفنانة الشابة هبة مجدي صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلقت عليها صباح الخير قريبًا، في إشارة منها استعدادا لعمل درامي جديد.



يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي كانت مسلسل عوالم خفية، وعرض في سباق دراما رمضان الماضي.



بطولته عادل إمام وفتحى عبد الوهاب، وأحمد وفيق، وصلاح عبد الله، وبشرى، ورانيا فريد شوقى، ومى سليم، وأسامة عباس، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام.