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رياضة

الهلال السعودى يتراجع عن التعاقد مع اللاعب المغربي بديل عموري

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:03 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشفت بعض الصحف الرياضية السعودية ، أن إدارة نادي الهلال صرفت النظر عن التعاقد مع اللاعب المغربي مبارك بوصوفه، بعد أن كانت على مقربة من التوقيع معه بديلًا للمصاب عمر عبدالرحمن.

وعللت الصحف ذاتها، إيقاف خطوة التعاقد مع اللاعب، جاءت بعد وصول تأكيدات للنادي بعدم استمرار لعب مباريات دوري المحترفين، أثناء مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم آسيا القادمة، والتي تنطلق مطلع يناير المقبل، فضلًا عن مماطلة وكيل اللاعب.

يشار إلى أن إدارة الهلال اجتمعت مع اللاعب ووكيله في دبي، غير أن الصفقة لم تتم بسبب هذه المتغيرات
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