قصة شاب روسي أصيب بالسرطان فأصبح مصدر قوة لغيره .. فيديو

لم تكن إصابته بسرطان الدم في صغره عائقًا بل نقطة إطلاق لسنوات من الأعمال الخيرية والمساعدات المقدمة للأطفال في أفقر البلاد الإفريقية.



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" قصة شاب روسى أصيب فى عمر الحادية عشرة بسرطان فى الدم، وأمضى عامين فى صراع مع المرض ولكنه خاض معركته بكل قوة وصلابة إلى أن تعافى تماما، وخرج من معركته مختلفا عما كان عليه سابقا وقرر أن يصبح مصدر قوة لغيره.



فقرر الشاب "كيريل" الذهاب و العيش فى كينيا لتقديم المساعدة لأطفال كينيا المرضى و كرس حياته لمساعدتهم، و يقول "كيريل" :"لقد عانيت خلال فترة مرضى من عدم وجود من يساندنى، كثيرًا ما كنت بحاجة للدعم ، لذلك قررت أن أقدم الدعم للأطفال فى كينيا خلال فترة مرضهم إلى أن يتم شفاؤهم".



وأشار كيريل إلى أنه بعد شفائه اتخد قرارا بتغيير حياته كليا، فقد وجد أن لحظات فرح الأطفال بوجوده معهم ومساندته لهم تجعله يشعر أن ذلك القرار هو القرار الأمثل فى حياته.



كان كيريل، قد انضم لجمعية تطوعية فى كينيا منذ بداية عام 2018 و دائما ما يرافق الأطفال فى فترات العلاج وحتى فى مدارسهم .



