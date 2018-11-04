برلماني يتقدم بسؤال رئيس الوزراء حول قانون النظافة الجديد

قال النائب سلامة الجوهري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ونائب دائرة زفتى بمحافظة الغربية، إنه سيتقدم بسؤال حول قانون النظافة الجديد، موجه إلي رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية.



وأضاف الجوهري أن هناك بعض النقاط التى تحتاج إلى توضيح فيما يخص آلية تطبيق القانون، من ضمنها كيفية تحديد الرسوم على الشقق السكنية بمبلغ يتراوح من ٤ حتى ٣٠ جنيها ، وما هى الآلية التى سيتم على أساسها تدرج سعر الرسوم، وكذلك الأمر نفسه فيما يتعلق بالمحال التجارية .



وأوضح أن القانون حدد عقوبة على من لا يلتزم بسداد الرسوم، ولكنه لم يحدد آليات العقوبة على الطرف الآخر فى حال عدم تقديم الخدمة للمواطنين بشكل جيد، واكتفى بتخصيص خط لتلقى شكاوى الأهالى فقط فى حال عدم انتظام خدمة جمع القمامة.



وأضاف الجوهري: "من المنطقى أن يحدد القانون أيضا آلية التعامل والعقوبات التى ستتحملها الجهة الحكومية فى حال عدم تقديم خدمة جيدة للمواطنين وإلا نكتفى فقط بفكرة تقديم الشكاوى والرد عليها".



وفى السياق نفسه طالب الجوهري بإنهاء جميع العقود القديمة التى تم إبرامها مع شركات النظافة، حتى لا نتعرض لنفس الأزمة من سريان قوانين دون تطبيقها بشكل فعلى وملموس على أرض الواقع، متسائلا: هل مع تطبيق القانون الجديد بعد التعديلات ستنتهى كافة العقود القديمة التى تم إبرامها مع شركات النظافة الاجنبية ؟.