ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الرئيس السيسي: قارة أفريقيا غنية بالموارد لكنها تحتاج مجهودات لإدارتها

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:06 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
أكّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قارة أفريقيا غنية بالموارد، ولكنها تحتاج مجهودات كبيرة لإدارة هذه الموارد.

وأضاف "السيسي"، خلال مشاركته في جلسة "أجندة ٢٠٦٣.. أفريقيا التي نريدها"، أنه يجب علينا إعلان التحديات التي تواجه قارة أفريقيا من حيث الأولوية؛ حتى نستطيع التغلب عليها، فضلًا عن التأكيد على أهمية "الأمن والاستقرار" في تقدم الدول اقتصاديًا وخلق مناخ ملائم للاستثمار والتنمية.

وأوصى الرئيس، بتوفير الأموال والإمكانيات اللازمة لتمكين المرأة من العمل والاستثمار.

يذكر أن منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨). وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ومنتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨). وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

loading...

ترشيحاتنا

سقوط أمطار رعدية على الرياض والكويت.. فيديووصور

النقاب عادة أم عبادة .. 12 دولة تحظر ارتداءه في الأماكن العامة

بث مباشر.. جلسة ما بعد النزاعات والحروب بحضور السيسي

خالد بيومي للتوانسة: لا تنظروا إلى إعلاميين هدفهم زيادة عدد المشاهدة

السيسي: لم نسمح بخروج قارب هجرة غير شرعية من مصر منذُ عام 2016.. فيديو

الرئيس السيسي يعقب علي حادث المنيا الإرهابي.. فيديو

ننشر معايير منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية

بعد تألقها في نقطة تلاقي بمنتدى الشباب.. معلومات لا تعرفها عن ريم مصطفى

تتويج المنتخب السعودي لكرة القدم للشباب بكأس آسيا للمرة الثالثة

اجتماع طارئ لـ الكابينت الإسرائيلي لبحث آلية إدخال الأموال القطرية لغزة

شاهد .. موجة بحرية تدمر مطعم وتغرق العاملين بالكامل في إيطاليا

المتهم بتصوير السيدات داخل غرفة الملابس: الجميع يشهد بأخلاقي وسمعتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيسة جوهر تفوز بجائزة مهرجان نيويورك للأفلام التسجيلية وتهديها لمنتدى شباب العالم.. صور

سلمى حايك أكثر جمالا بفستان ذهبي في حفل LACMA.. صور

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

فيديو

السيسي لـ الشباب: محتاجين نتعلم مقومات الحفاظ على الدول واستمرارها
وزيرة باكستانية: إعادة بناء الإنسان أصعب من تأسيس الدول .. فيديو
غسان سلامة: الحرب في ليبيا على الثروات فقط .. فيديو
الرئيس السيسي: حذرت من الانتحار القومي .. والتحرك غير مدروس يكلفنا الكثير .. فيديو
السيسي: جهود الدولة خلال الخمس سنوات الأخيرة غير مسبوقة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟