الرئيس السيسي: قارة أفريقيا غنية بالموارد لكنها تحتاج مجهودات لإدارتها

أكّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قارة أفريقيا غنية بالموارد، ولكنها تحتاج مجهودات كبيرة لإدارة هذه الموارد.





وأضاف "السيسي"، خلال مشاركته في جلسة "أجندة ٢٠٦٣.. أفريقيا التي نريدها"، أنه يجب علينا إعلان التحديات التي تواجه قارة أفريقيا من حيث الأولوية؛ حتى نستطيع التغلب عليها، فضلًا عن التأكيد على أهمية "الأمن والاستقرار" في تقدم الدول اقتصاديًا وخلق مناخ ملائم للاستثمار والتنمية.





وأوصى الرئيس، بتوفير الأموال والإمكانيات اللازمة لتمكين المرأة من العمل والاستثمار.





يذكر أن منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨). وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.





ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.





ومنتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨). وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.





ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.