طريقة عمل الملبن في المنزل كالمحترفين

نحتفل بعد أيام قليلة بالمولد النبوي الشريف، في ظل ارتفاع أسعار الحلوى بشكل كبير، لذا نقدم لكم طريقة عمل الملبن بخطوات نجلاء الشرشابي.
مقادير الملبن:
1.5 كوب سكر
2 كوب ماء
نصف كوب نشا
1.5 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة
نصف ملعقة صغيرة ماء زهر
لون طعام أحمر
سكر بودرة للفرد
نشا للفرد
طريقة عمل الملبن:
* يخلط الماء مع السكر والنشا والجيلاتين وماء الزهر على النار ويمكن اضافة لون أحمر أو حسب الرغبة.
* يوضع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى الغليان لمدة 10 دقائق حتى يثقل القوام.
* تبطن الصينية بالنشا والسكر البودرة ثم يصب خليط الملبن في الصينية ويترك ليتماسك لمدة يوم ثم يقطع ويقدم.
مقادير الملبن:
1.5 كوب سكر
2 كوب ماء
نصف كوب نشا
1.5 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة
نصف ملعقة صغيرة ماء زهر
لون طعام أحمر
سكر بودرة للفرد
نشا للفرد
طريقة عمل الملبن:
* يخلط الماء مع السكر والنشا والجيلاتين وماء الزهر على النار ويمكن اضافة لون أحمر أو حسب الرغبة.
* يوضع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى الغليان لمدة 10 دقائق حتى يثقل القوام.
* تبطن الصينية بالنشا والسكر البودرة ثم يصب خليط الملبن في الصينية ويترك ليتماسك لمدة يوم ثم يقطع ويقدم.