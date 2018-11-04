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السيسي: الصراع الدائر في العالم يقوم على السلطة والمال

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:17 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجهد المبذول خلال الخمسة أعوام الماضية غير مسبوق، وأنه يسعى للوصول بالدولة إلي حالها قبل سنة 2011، مؤكدا أنه الدولة حصلت على قدر كبير من الاستقرار الاقتصادي والأمني.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بجلسة ما بعد الحروب والنزاعات، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم "الأحد"، أن فتح باب الفوضى تسبب في كسر حاجز استخدام السلاح من قبل الجماعات الإرهابية التي كانت تقطن مصر منذ فترة، مضيفا أن الجماعات الإرهابية لديها استعداد للاستيلاء على السلطة باستخدام السلاح.

وأوضح الرئيس، أن أقل التقديرات الإصلاحية المقدمة عن سوريا تصل إلى 300 مليار دولار وأقصى تقدير تريليون دولار، مؤكدا أن الحكومة لا تستطيع مواجهة ذلك التحدي الكبير.

ولفت إلى أن الصراع الدائر في جميع أنحاء العالم يقوم على الصراع على السلطة والمال.
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