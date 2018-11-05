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ديني

حكم رسم الوشم للرجال

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوشم عادة سيئة انتشرت مؤخرا، ولا تناسب عاداتنا كمجتمع شرقي، فهو حرام شرعًا، حيث يقول سول الله صلى الله عليه وسلم ““لعن الله الواشمة والمستوشمة“ وهذا الأمر للنساء وللرجال.

وأضاف "شلبي"، في إجابته على سؤال « ما حكم الوشم للرجال؟»، أن الوشم معناه غرز الجلد بالأبرة حتى يخرج الدم ثم يتم وضع مواد تحت الجلد فتخلطت بالدم فيكون هناك نجاسة في الدم وتغيير لخلق الله فهذا الوشم حرام ولا يجوز.

وأشار إلى أنه ظهرت هناك تقنية جديدة تسمي المايكروبيليدنج أو ما يسمى "التاتو" فكثير من المتخصصين أو أغلبهم يقولون أنه لا يخرج منه دم والفتوى فيها أنه لو لم يخرج دم منها فنكون خرجنا عن دائرة الوشم فيجوز ذلك اما إن كان هناك دم ولو يسيرا فلا يجوز فعله.
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