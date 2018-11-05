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اقتصاد

الأربعاء .. افتتاح معرض EGYPT GATE EXPO بمشاركة 25 مطورا عقاريا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
المهندس خالد عباس
المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات
آمنة عبدالعظيم
يفتتح المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية معرض «EGYPT GATE EXPO» يوم الأربعاء المقبل 7 نوفمبر ولمدة 4 أيام بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمشاركة أكبر 25 مطوراً عقارياً فى مصر.

ويشهد معرض «EGYPT GATE EXPO» تسويق أكثر من 85 مشروعاً متنوعاً بين السكنى والسياحى والتجارى والإدارى والخدمى فى جميع أنحاء مصر، ويحظى مطورو تلك المشروعات بثقة كبيرة من جمهور السوق العقارى وعلى وجه التحديد شريحتى «A.B+» لما تتمتع به الشركات المشاركة من خبرات واسعة فى القطاع العقارى.

وأكد المشاركون أن هذا المعرض بما يضمه من خبرات كبرى الشركات العقارية فى مصر يعد مؤشرا قويا لقياس اتجاهات السوق خلال الفترة القادمة، باعتباره الحدث الأهم الذى تشهده مصر فى الربع الأخير من 2018.

وأضافوا أن هذا المعرض المهم فرصة لاستثمار الفوائض المالية للمصريين، لاسيما فى ظل انخفاض الفوائد البنكية وأسعار الذهب، مؤكدين أن الشراء فى الوقت الحالى يعد بالفعل فرصة لن تتكرر مرة أخرى.

وأشاروا إلى أن هذا التجمع العقارى الفريد يشمل الشركات العقارية التى تمتلكها الدولة، سواء وزارة الإسكان أو وزارة قطاع الأعمال العام، أو شركات القطاع الخاص.
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