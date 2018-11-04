السيسي: التحدي الذي تواجهه مصر يعد من أكبر التحديات الإنسانية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية أكبر التحديات التي واجهت الحضارة الإنسانية بأسرها.





وأضاف السيسي، خلال كلمته بجلسة مابعد الحروب والنزاعات، اليوم الأحد، إنه أطال في حديثة تسجيلا أمام الله، الشعب المصري العظيم ، ضيوف الجلسة، أن الحفاظ على الدول حق يعد ضمن حقوق الإنسان .



