السيسي: التحدي الذي تواجهه مصر يعد من أكبر التحديات الإنسانية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية أكبر التحديات التي واجهت الحضارة الإنسانية بأسرها.
وأضاف السيسي، خلال كلمته بجلسة مابعد الحروب والنزاعات، اليوم الأحد، إنه أطال في حديثة تسجيلا أمام الله، الشعب المصري العظيم ، ضيوف الجلسة، أن الحفاظ على الدول حق يعد ضمن حقوق الإنسان.
ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.