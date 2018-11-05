حكم عدم تبييت النية من الليل للصوم

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصيام نوعان إما صيام فرض، كصيام شهر رمضان، أو قضاء ما عليكي من شهر رمضان، أو شخص عليه كفارة يمين، فعليه أن يصوم 3 أيام أو من كان عليه نذر، فالصيام الواجب يجب أن تكون النية فيه مبيتة من الليل.



وأضاف شلبي، في إجابته على سؤال «هل يجب أن تكون نية الصيام مبيتة أم أنه يصح أن ننوي مجرد استيقاظنا من النوم؟»، أما صيام السُنة كمن يريد أن يصوم اثنين وخميس أو يصوم أيام التشريق الثلاثة أو يوم عرفة فهذا يصح أن ينوى من الليل وهو الأصح ويصح أيضًا أن ينوى بالنهار ولكن معه بالنية إلى قبل أذان الظهر.



وأشار إلى أن من استيقظ بعد الظهر فنوى أن يصوم فهذا لا يصح لأنه آخر وقت النية في صيام السنن.

