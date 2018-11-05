ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم عدم تبييت النية من الليل للصوم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 07:03 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصيام نوعان إما صيام فرض، كصيام شهر رمضان، أو قضاء ما عليكي من شهر رمضان، أو شخص عليه كفارة يمين، فعليه أن يصوم 3 أيام أو من كان عليه نذر، فالصيام الواجب يجب أن تكون النية فيه مبيتة من الليل.

وأضاف شلبي، في إجابته على سؤال «هل يجب أن تكون نية الصيام مبيتة أم أنه يصح أن ننوي مجرد استيقاظنا من النوم؟»، أما صيام السُنة كمن يريد أن يصوم اثنين وخميس أو يصوم أيام التشريق الثلاثة أو يوم عرفة فهذا يصح أن ينوى من الليل وهو الأصح ويصح أيضًا أن ينوى بالنهار ولكن معه بالنية إلى قبل أذان الظهر.

وأشار إلى أن من استيقظ بعد الظهر فنوى أن يصوم فهذا لا يصح لأنه آخر وقت النية في صيام السنن.
loading...

ترشيحاتنا

مستشار رئيس تشاد: السيسي صادق في جهوده لتنمية أفريقيا.. فيديو

فنون مصر تستعد لتصوير قيد عائلي بمشاركة 30 نجما

اليوم.. الإسكان تفتح باب حجز المرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن

متحدث البرلمان: الدستور المصرى يحتاج لتعديل.. فيديو

قرار جمهوري عاجل من السيسي يهم ملايين المصريين

السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو

عاد إلى منزله بعد شهرين من وفاته

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجماهير تونس

سقوط أمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة بالشرقية

ما حكم استخدام سيارة العمل في أغراض شخصية

هبوط في أسعار النفط بسبب استثناءات العقوبات المفروضة على إيران

التعليم تطلق تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا لتحسين أداء المعلمين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

فيديو

السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟