ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة عبء ثقيل على الإسلام ويجب كشف زيفهم

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:31 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لقاءً اليوم الأحد بواعظات الأوقاف على مستوى الجمهورية، المعينات والمتطوعات للوقوف على آخر المستجدات في عملهن، وتفعيلًا لدورهن في حملة رسول الإنسانية حبًّا فيه (صلى الله عليه وسلم) وبيانًا لعظمته وكريم رسالته وكونهما رحمة للعالمين، ومناقشةً لعدد من الموضوعات المهمة التي تخدم الدين والوطن ، وذلك بحضور رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالديوان العام .

وفي بداية اللقاء دعا وزير الأوقاف، واعظات الأوقاف إلى الوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا الحادث الإرهابي بمحافظة المنيا تعبيرًا عن انتمائهن الوطني، واستنكارًا لهذا العمل الإجرامي الذي يهدف إلى إحداث فتنة وشق الصف الوطني، مؤكدًا إدانة وزارة الأوقاف للإرهاب الغاشم بكل صوره وأشكاله ، داعيا إلى الضرب بيد من حديد على أيدي الإرهابيين ، وضرورة الإبلاغ عن أي عنصر إرهابي .

وأشار إلى ضرورة تفكيك جميع حواضن الإرهاب وخلاياه التي تضم هذه الجماعات المأجورة التي تعمل ضد الإنسانية والدين والوطن، مؤكدا أن الاعتداء على أي شخص على أرض مصر سواء كان مسلما أو مسيحيا هو مصابنا جميعا ، مما يتطلب منا تعرية كل جماعات العنف والتطرف والإرهاب وبيان ضلالها وإضلالها ، وكونها عبئا وحملا ثقيلا على الإسلام والمسلمين ، وبيان أن الإسلام من هذه الجماعات ومن زيفها وزيغها براء .
loading...

ترشيحاتنا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 4 نوفمبر بختام التعاملات

الإسكان: فتح باب الحجز للمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن غدا

أمير قطر يتخذ قرارا خطيرا

في عيد ميلاده.. حلم الأبوة سبب انفصال محمد حماقي عن زوجته

أسرة أردوغان تستولي على 3 ملايين ليرة من ميزانية الدولة

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

محكمة الجنايات تكشف عن حرز يثبت لقاء جمع جون ماكين وخيرت الشاطر

الرئيس السيسي: حذرت من الانتحار القومي .. والتحرك غير مدروس يكلفنا الكثير .. فيديو

الهيئة الوطنية للإعلام تقرر إذاعة مباراة الزمالك أمام حرس الحدود

الهضبة يغازل دينا الشربيني من جديد بشكل يجذب حضور حفل زفاف

تعليق صادم من محمد يوسف على شكوى الاتحاد التونسي ضد أزارو

سلمى حايك أكثر جمالا بفستان ذهبي في حفل LACMA.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيسة جوهر تفوز بجائزة مهرجان نيويورك للأفلام التسجيلية وتهديها لمنتدى شباب العالم.. صور

سلمى حايك أكثر جمالا بفستان ذهبي في حفل LACMA.. صور

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

فيديو

شاكيرا تحقق نصف مليون مشاهدة بفيديو كليب ندى
السيسي: مستعدين نبني دور عبادة لجميع الأديان .. فيديو
السيسي لـ الشباب: محتاجين نتعلم مقومات الحفاظ على الدول واستمرارها
وزيرة باكستانية: إعادة بناء الإنسان أصعب من تأسيس الدول .. فيديو
غسان سلامة: الحرب في ليبيا على الثروات فقط .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟