وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة عبء ثقيل على الإسلام ويجب كشف زيفهم

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لقاءً اليوم الأحد بواعظات الأوقاف على مستوى الجمهورية، المعينات والمتطوعات للوقوف على آخر المستجدات في عملهن، وتفعيلًا لدورهن في حملة رسول الإنسانية حبًّا فيه (صلى الله عليه وسلم) وبيانًا لعظمته وكريم رسالته وكونهما رحمة للعالمين، ومناقشةً لعدد من الموضوعات المهمة التي تخدم الدين والوطن ، وذلك بحضور رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالديوان العام .



وفي بداية اللقاء دعا وزير الأوقاف، واعظات الأوقاف إلى الوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا الحادث الإرهابي بمحافظة المنيا تعبيرًا عن انتمائهن الوطني، واستنكارًا لهذا العمل الإجرامي الذي يهدف إلى إحداث فتنة وشق الصف الوطني، مؤكدًا إدانة وزارة الأوقاف للإرهاب الغاشم بكل صوره وأشكاله ، داعيا إلى الضرب بيد من حديد على أيدي الإرهابيين ، وضرورة الإبلاغ عن أي عنصر إرهابي .



وأشار إلى ضرورة تفكيك جميع حواضن الإرهاب وخلاياه التي تضم هذه الجماعات المأجورة التي تعمل ضد الإنسانية والدين والوطن، مؤكدا أن الاعتداء على أي شخص على أرض مصر سواء كان مسلما أو مسيحيا هو مصابنا جميعا ، مما يتطلب منا تعرية كل جماعات العنف والتطرف والإرهاب وبيان ضلالها وإضلالها ، وكونها عبئا وحملا ثقيلا على الإسلام والمسلمين ، وبيان أن الإسلام من هذه الجماعات ومن زيفها وزيغها براء .