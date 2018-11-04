مختار جمعة: أكاديمية الأوقاف صرح ضخم لتدريب الأئمة في الداخل والخارج

أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن أكاديمية الأوقاف المصرية هي صرحُ كبير لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات ، وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها ، في إطار جهود وزارة الأوقاف الرامية للارتقاء بمستوى الأئمة والواعظات بما يؤهلهم للتعامل الجاد مع قضايا العصر ومستجداته ومواجهة التحديات المعاصرة ، إضافة إلى دورات وبرامج إعداد المدربين المؤهلين من داخل مصر وخارجها في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وحمل لواء الوسطية وتجديد الخطاب الديني .



وبين الوزير خلال لقائه بالواعظات، أن المبنى الجديد للأكاديمية صرح معماري وحضاري هائل بالسادس من أكتوبر، يضم معملا للغات وآخر للحاسب الآلي ، وعددًا كبيرًا من قاعات المحاضرات ، وقاعة عامة مجهزة على أحدث مستوى عصري بما في ذلك الترجمة الفورية إضافة إلى أماكن متميزة لإقامة الدارسين .



ولفت إلى أنه سيتم افتتاح مركزًا ثقافيًّا للغات ومركزًا طبيًّا متقدمًا بمسجد المينا بالغردقة ، مشيرا إلى أن هذا المسجد يقدم خدمة كبيرة للسائحين والمقيمين، كما أنه يعد مقصدا للسائحين وتحفة معمارية ومنارة علمية وثقافية، وهذا يأتي في إطار تفعيل نظرية المسجد الجامع ؛ مما يجعل من هذا المسجد أحد أهم النماذج التطبيقية العملية المتميزة لفكرة المسجد الجامع الذي يحمل ويؤدي الرسالتين : الدعوية والاجتماعية بكفاءة عالية وتميز شديد ، ويسهم بقوة في سد منافذ التطرّف وقطع الطريق على المتطرفين .