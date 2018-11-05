حكم المرور من أمام المصلي

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يشرع للإمام المنفرد اتخاذ سُّتْرَة، وهي ما يجعله المصلي أمامه -من جدار، أو عمود، أو كرسي، وغيرها- ليمنع المرور بينه وبين سترته أثناء صلاته.



وأضاف "شلبي"، في إجابته على سؤال « ما صحة صلاة من مر من أمامه طفل؟»، أن السترة مشروعة للمنفرد والإمام، ولا مانع من المرور بين يَدَي صفوف المأمومين، بناءً على أن سترة الإمام تُعَدُّ سترة للمأمومين، وليس معنى ذلك أن المرور بين الصفوف يكون بلا ضابط ولا حاجة، بل ينبغي أن يكون ذلك عند وجود الحاجة إليه، كأن لا يستطيع الوصولَ إلى الميضأة أو إلى متاعه إلا بذلك، أو ليسُدَّ فُرجة في الصَفِّ، أو غير ذلك، وذلك حتى لا يُشغَل المصلون بغير حاجة معتبرة.



وأشار إلى أنه فإذا كان الشخص يصلى منفردا فيستحب له أن يتخذ ستره أمامه، حيث ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ““لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له”“ فقال الفقهاء هذا الحديث يتناول الشخص الذي تناول سترته أي أنه عندما يأتي شخص ويمر بين المصلى وسترته فهو الذي يتحمل وزره ويتحمل الإثم، أما إذا لم يتخذ المصلى ستره فيكون المصلى مقصر وبالتالي لا شيء على المار.

