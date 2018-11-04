رئيس العليا لانتخابات الطلاب يكشف سبب تأخر إعلان الكشوف المرشحين المبدئية

كشف الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب، أسباب تأخر إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين للانتخابات، مشيرا إلى أنه كل جامعة تراجع أعداد الطلاب المتقدمين في كل لجنة بكل كلية بدقة، قبل إرسالها إلى اللجنة العليا.



وأضاف عبد اللطيف، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن اللجنة العليا للانتخابات، تراجع أيضا كل الكشوف المرسلة لها من كل جامعة، ومقارنة الكشوف المرسلة من الجامعات يوم الخميس الماضي، بالكشوف المبدئية المرسلة اليوم الأحد.



وأوضح مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أن اليوم من أهم أيام الانتخابات، وذلك لأنه يبنى عليه العملية الانتخابية، ففي حالة وجود أي أخطاء في الأرقام المعلنة بالكشوف المبدئية يتسبب ذلك في إعادة حساب كل استمارة مقدمة من الطلاب للترشح بالانتخابات.

