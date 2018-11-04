ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس العليا لانتخابات الطلاب يكشف سبب تأخر إعلان الكشوف المرشحين المبدئية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:32 م
أرشيفية
أرشيفية
عمرو ممدوح
كشف الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب، أسباب تأخر إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين للانتخابات، مشيرا إلى أنه كل جامعة تراجع أعداد الطلاب المتقدمين في كل لجنة بكل كلية بدقة، قبل إرسالها إلى اللجنة العليا.

وأضاف عبد اللطيف، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن اللجنة العليا للانتخابات، تراجع أيضا كل الكشوف المرسلة لها من كل جامعة، ومقارنة الكشوف المرسلة من الجامعات يوم الخميس الماضي، بالكشوف المبدئية المرسلة اليوم الأحد.

وأوضح مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أن اليوم من أهم أيام الانتخابات، وذلك لأنه يبنى عليه العملية الانتخابية، ففي حالة وجود أي أخطاء في الأرقام المعلنة بالكشوف المبدئية يتسبب ذلك في إعادة حساب كل استمارة مقدمة من الطلاب للترشح بالانتخابات.
loading...

ترشيحاتنا

الترجي التونسي يكشف عدد جماهير لقاء العودة مع الأهلي.. صور

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

بعد تألقها في نقطة تلاقي بمنتدى الشباب.. معلومات لا تعرفها عن ريم مصطفى

5 لاعبين ينتظرون عدل أجيرى فى قائمة المنتخب.. تعرف عليهم

حقيقة حرمان جماهير الترجى من حضور إياب نهائى إفريقيا أمام الأهلى

محمد مرجان: السوشيال ميديا تحاول إحداث فتنة بين الأهلي والترجي ..فيديو

غرق سفينة بولندية في بحر البلطيق.. والسبب مجهول

أسرة أردوغان تستولي على 3 ملايين ليرة من ميزانية الدولة

شاهد .. لاعبو ليستر سيتي فى جنازة مالك النادى ضحية تحطم طائرته الهليكوبتر

أمير قطر يتخذ قرارا خطيرا

السيسي: المنتدى أحد سبل التواصل مع الشباب واكتشاف قدراته.. فيديو

الإثيوبي تيسيما يقترب من إدارة نهائي أفريقيا بين الأهلى والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيسة جوهر تفوز بجائزة مهرجان نيويورك للأفلام التسجيلية وتهديها لمنتدى شباب العالم.. صور

سلمى حايك أكثر جمالا بفستان ذهبي في حفل LACMA.. صور

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

فيديو

شاكيرا تحقق نصف مليون مشاهدة بفيديو كليب ندى
السيسي: مستعدين نبني دور عبادة لجميع الأديان .. فيديو
السيسي لـ الشباب: محتاجين نتعلم مقومات الحفاظ على الدول واستمرارها
وزيرة باكستانية: إعادة بناء الإنسان أصعب من تأسيس الدول .. فيديو
غسان سلامة: الحرب في ليبيا على الثروات فقط .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟