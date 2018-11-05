ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: الكيانات الإرهابية يغضبها النجاحات التي تحققها الدولة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:24 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المؤامرات الإرهابية مستمرة ضد مصر وتختار أوقات ومناسبات معينة لتنفيذ عملياتها، مؤكدا أن الكيانات المعادية لمصر يغضبها النجاحات التي تحققها الدولة في جميع المجالات.

وأضاف "القسط" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، علينا أن نتوقع العمليات الإرهابية في كل وقت وحين، شعب مصر يدرك تمام ما حققته الدولة من نجاحات في مختلف المجالات في فترة وجيزة ولذلك لن تثنية أو تضعف من أرادته أي عملية إرهابية عن مواصل الكفاح والنضال نحو التقدم وتحقيق الرقي لدولته.

وأكد "القسط" أن شعب مصر لديه دراية ووعي لما يحاك من مخططات عدائية ضد مصر ولكن لا يلتفت إليها ولن تفرقه أي مخططات، بل وحدت ووطنيته يوما بعد الآخر.
loading...

ترشيحاتنا

الوليد بن طلال : علاقتي بـ الملك سلمان جيدة.. ومقتنع بعدم معرفة ولي العهد بحادث خاشقجي

دعوة خاصة من الملكة اليزابيث لوالدة ميجان ميركل تثير أزمة

القبض على مسئول التنظيم بحي أول المحلة متلبسا برشوة في مخالفات بناء

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجماهير تونس

اليوم .. قطع التيار الكهربائي عن 6 مناطق في الإسكندرية لمدة 10 ساعات

السيسي يحذر الشعب التونسي: كل تخريب في الدولة هتدفعوا ثمنه.. فيديو

السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري فى العاشر من رمضان وإصابة قائدها .. صور

محمد يوسف يفجر مفاجأة حول مشاركة أحمد فتحي أمام الترجي ..فيديو

أول تعليق من نجل خاشقجي على صورته مع ولي العهد

تعليق ناري من أحمد موسى بعد مقتل 19 إرهابيا متورطين في حادث المنيا

شاهد.. تعليق الرئيس السيسي على مقتل جمال خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

فيديو

السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟