برلماني: الكيانات الإرهابية يغضبها النجاحات التي تحققها الدولة

قال العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المؤامرات الإرهابية مستمرة ضد مصر وتختار أوقات ومناسبات معينة لتنفيذ عملياتها، مؤكدا أن الكيانات المعادية لمصر يغضبها النجاحات التي تحققها الدولة في جميع المجالات.



وأضاف "القسط" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، علينا أن نتوقع العمليات الإرهابية في كل وقت وحين، شعب مصر يدرك تمام ما حققته الدولة من نجاحات في مختلف المجالات في فترة وجيزة ولذلك لن تثنية أو تضعف من أرادته أي عملية إرهابية عن مواصل الكفاح والنضال نحو التقدم وتحقيق الرقي لدولته.



وأكد "القسط" أن شعب مصر لديه دراية ووعي لما يحاك من مخططات عدائية ضد مصر ولكن لا يلتفت إليها ولن تفرقه أي مخططات، بل وحدت ووطنيته يوما بعد الآخر.