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أخبار البلد

أسباب الطلاق وأثره على المجتمع في ندوة بحزب مصر الثورة.. الخميس

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:33 م
صدى البلد
أسامة علي
يعقد حزب مصر الثورة، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، ندوة بعنوان "أسباب الطلاق وأثره على المجتمع"، يوم الخميس المقبل، لمناقشة انتشار ظاهرة الطلاق وتفكك الأسر في المجتمع المصري وطرق علاجها، وذلك بمقر الحزب بجاردن سيتي.

ومن المقرر أن يكون ضيف الندوة الدكتور حسن سلامة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويحضرها الدكتورة دينا الجندي مسئول أمانة المرأة بحزب مصر الثورة.

يدير الندوة الإعلامية رضوى العوضي، وبحضور رئيس الحزب الدكتور حسين أبو العطا.
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