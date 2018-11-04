طلاب معاهد القصير الأزهرية يرفعون شعار مسلم ومسيحي شعب واحد .. صور

حمل تلاميذ معهد المستعمرة الإبتدائى بالقصير، فى طابور الصباح، لافتات ترمز للهلال والصليب لإعلان تعازيهم واستيائهم من الحادث الارهابى الأليم للأخوة الأقباط، مؤكدين أن الإسلام دين تسامح ومحبة لا يفرق بين أبناء الوطن الواحد، وأن قتل الأبرياء جريمة فى حد ذاتها، وأن الإرهاب ليس له دين ولا وطن.



وقدمت أسرة المعهد يرافقها عدد من الوعاظ وعدد من طلاب المعهد، التعازى للأخوة الأقباط بكنيسة العذراء مريم والقديسة بربارة، حيث استقبلهم القس يوحنا خيرى، الذى أعرب عن كامل عرفانه لهذا الشعور الطيب، مؤكدا أننا شعب واحد مهما اختلفت الديانة ولن يمس وحدتنا الوطنية اى ارهابى معتدى.



كما قام طلاب معهد بنين القصير الإعدادى الثانوى ، بإلقاء كلمة للطلاب شعارها وطن واحد وشعب واحد ضد اى معتد ظالم.



أقيمت تلك الفعاليات تحت رعاية الشيخ عبد الناصر حسان الديب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والشيخ عبد الجليل يونس وكيل أول المنطقة للعلوم العربية والشرعية.