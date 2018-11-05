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أجندة 2063: أفريقيا التي نريدها.. سامح شكري: مصر تشارك في نهضة أفريقيا واستقرارها .. وزيرة الشباب البوروندي تؤكد إيمانها العميق بالاعتماد على الشباب

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:03 ص
صدى البلد
محمد عبد المنعم
أجندة 2063 .. أفريقيا التي نريدها
- سامح شكري : مصر تشارك في نهضة أفريقيا واستقرارها
- وزيرة الشباب ببوروندي تؤكد إيمانها العميق بالاعتماد على الشباب في إحداث التقدم بأفريقيا

عُقدت جلسة أجندة 2063 أفريقيا التي نريدها، وذلك خلال فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعدد من الشخصيات أبرزهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

بدأ الحديث عن أجندة 2063 وتضمنها رؤية واضحة لمحاربة الإرهاب ونشر الاستقرار، ولابد من تفعيل دور الشباب والاعتماد عليهم حتى يتم ذلك، وأوضح أنه لابد من عمل منتدى شباب افريقيا على غرار منتدى شباب العالم الذي أقامته الدولة المصرية.

كما أكد على أن القوة شيء مستحق وليس منحة يتم عطاؤها للأفراد أو الدول.

بينما تحدث الوزير سامح شكري وزير الخارجية: إن أفريقيا 2063 رؤية وعمل طموح من قبل أعضاء الاتحاد الأفريقي، وإن مصر تشارك في نهضة أفريقيا واستقرارها، كما أنها تعمل على عدة محاور منها العمل على تنمية الإنتاج الزراعي والصناعي ورفع كفاءة العامل البشري للتوظيف كما أشاد باتفاق القارة الأفريقية الحرة والعمل على الاندماج بين دول القارة للاستفادة من الثروات وتحقيق التكامل بين الدول والعمل على إحداث طفرة في التجارة الأفريقية.

وأوضح أن أفريقيا 2063 تتضمن إنشاء مؤسسات اقتصادية والعمل على توفير التمويل لها، مثل البورصة الأفريقية الموحدة والبنك المركزي الأفريقي، وإن القارة بصدد تحقيق هذه الطموحات.

كما أكد على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجموعة العشرين واهتمامه بالحد من القصور في ضعف التواصل بين الدول الأفريقية وتطوير البنية التحتية بها.

وقد شاركت مصر منذ البداية في بلورة آليات تنفيذ استراتيجية 2063، كما قامت بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذها.

وقد تناولت وزيرة الشباب بدولة بوروندي إيمانها العميق بالاعتماد على الشباب ووجوب تحملهم مسؤولية التقدم بأفريقيا، ومشاركتهم في الشراكات الدولية، وقامت بدعوة الحكومات بخلق بيئة قانونية تسمح للشباب بتولي المسؤولية، وأشارت إلى وجود 6 وزيرات من الشباب في حكومة بلادها بالإضافة إلى وجود سيدات شغلن منصب المحافظ، كما دعت إلى تمكين المرأة والاستثمار في التعليم داخل القارة الأفريقية.

- الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي
هكذا تكلم أحد الوزراء الألمان المشاركين في الجلسة عن حتمية وجود شراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ولابد أن يتم تفعيل دور الاتحاد الأفريقي وشرح دوره وإثبات وجوده حتى تتم هذه الشراكة.

وقد أشار إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بزيادة التعاون مع الدول الأفريقية، ودعمه للتطور الاقتصادي في القارة السمراء.

كما أكد على وجوب إنشاء منطقة تجارية حرة بين الدول الأفريقية الافريقية كما يتطلع العالم، وذلك في رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام المقبل، وأشار إلى رغبته في تعاون بلاده لتحقيق هذا الحلم.

كما صرح أن السيد رئيس الاتحاد الأوروبي ذكر في حديث له إن أفريقيا تتحول إلى منطقة تجارة حرة ولذا نتطلع إلى عمل اتفاقية تجمع بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي.

وأكد على أهمية تحمل الشباب الأفريقي للمسؤولية من خلال العمل الجاد لمواجهة التحديات.

ثم تحدث ممثل بنك أفريكزم عن أجندة 2063 ووجود 7 أولويات من البنية التحتية والسلام والاستقرار وحرية التجارة، كما نوَّه عن عدم معاناة أفريقيا من ضعف التمويل بقدر معاناتها من التوجيه الصحيح لمصارف هذا التمويل ووضعه في المكان الصحيح.
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