برلماني: نعمل على إصدار قانون المحليات خلال الدور الحالي

قال النائب محمد عقل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن المجلس يعكف على إصدار مجموعة من التشريعات الهامة خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها مشروع قانون تنظيم المرور والذي يناقش في لجنة مشتركة من الدفاع ولجنة الشؤون التشريعية.



وتابع عقل في تصريح لـ"صدى البلد"، أن البرلمان سيعمل أيضًا على إصدار مشروع قانون المحليات، وأيضًا قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.



ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، إلى الانعقاد في 10 نوفمبر، لمناقشة أبرز الملفات التي يضعها المجلس على طاولته.