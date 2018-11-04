أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 4 نوفمبر بختام التعاملات

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه استقرارا، في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 4 نوفمبر 2018، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 17.8401 جنيه للشراء، و17.9753 جنيه للبيع.



وسجل متوسط سعر اليورو نحو 20.3345 جنيه للشراء، و20.4873 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.2646 جنيه للشراء، و23.3957 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.9337 جنيه للشراء، و18.0328 جنيه للبيع.



وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.9125 جنيه للشراء، و16.0001 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني نحو 2.5742 جنيه للشراء، و2.5886 جنيه للبيع.





