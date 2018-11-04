إحالة مدير مدرسة ابتدائية فى كوم أمبو للتحقيق لتدني مستوى النظافة.. صور

وجه عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام بأسوان إحالة مدير مدرسة العتمور المستجد الابتدائية المشتركة بكوم أمبو للتحقيق بالشئون القانونية وذلك نظرًا لسوء الأوضاع وتدنى مستوى النظافة العامة ودورات المياه بالمدرسة، وذلك أثناء تفقده للمدرسة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان .



وقام مدير التعليم العام بزيارة مدارس العتمور المستجد الإعدادية والمنشية شرق الابتدائية المشتركة، بجانب مدرسة المنشية شرق الإعدادية، حيث تفقد الفصول والمعامل ودورات المياه وحجرات النشاط وقاعات رياض الأطفال.



واطمأن لطفى على حسن سير العملية التعليمية داخلها، والتقى بأولياء أمور طلاب المنشية، حيث ناقش معهم الأوضاع التعليمية بالمدرسة والمشكلات التى تقابلهم ، وتم الوصول للحلول المناسبة.