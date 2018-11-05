اليوم.. التجارة والصناعة تبحث تفعيل دور جهاز حماية حقوق الملكية الفكرية

يعقد جهاز نقطة الاتصال لشؤون حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لوزارة الصناعة والتجارة اليوم الاثنين اجتماعا لبحث خطوات تفعيل دور الجهاز في مجالات الملكية الفكرية وآليات التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدني.



وقال مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون المتابعة سعيد عبدالله -في تصريح أمس الأحد- إن الاجتماع يشهد مشاركة ممثلي الجهات وثيقة الصلة بالملكية الفكرية، والعمل على إقرار خطط مستقبلية لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، ووضع سياسات موحدة في مجال الملكية الفكرية.



وأضاف أن الاجتماع يناقش آخر التطورات المحلية والدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى العمل على عقد دورات وندوات وورش عمل لنشر التوعية.



وأوضح عبدالله أن الجهاز يسعى إلى تفعيل عمل جهاز نقطة الاتصال في مكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، تنفيذا لالتزامات مصر الناجمة عن انضمامها إلى الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المنبثقة منها، ومن بينها اتفاقية أوجه الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة والمعروفة باسم "تربس" والتي أكدت على تبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الأخرى المنشأة في البلدان الأعضاء ومعاونة السلطات الجمركية فيما يتعلق بالتدابير الحدودية.



وأشار مساعد وزير التجارة والصناعة إلى صدور العديد من القرارات بإنشاء وإعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال لتحديد اختصاصاته ومسؤولياته، والتي من أهمها اعتباره حلقة الوصل مع منظمة التجارة العالمية والجهات المصرية المنوط بها تنفيذ اتفاقيات الملكية الفكرية، مع ضمان التمثيل الواسع لكافة الوزرات والأجهزة المعنية بمجال أو أكثر من المجالات المتعددة للملكية الفكرية، فضلًا عن الاتحادات والجمعيات ذات الصلة، وهو ما يحقق تغطية كاملة لكافة الخبرات المستلزمة لتحقيق أغراض النقطة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.