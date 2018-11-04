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تعليم

ندوة بمعهد السويس للمعلومات ضمن فعاليات حملة لأني رجل

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:47 م
صدى البلد
حسن غنيمة
وصلت فعاليات حملة لأنى رجل والتى أطلقها المجلس القومى للمرأة، إلى السويس بعقد ندوة شبابية، اليوم الأحد بمعهد السويس نظم والمعلومات بمنطقة حوض الدرس.

حضر الندوة المهندسة فوزية عبد الله مقرر المجلس القومى للمراة فى السويس والدكتور يسرى امين عميد معهد السويس للنظم والمعلومات والمستشار خالد عبد الستار عضو المجلس القومى للمراة وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالمعهد بحضور 150 طالبا وطالبة .

وأكدت المهندسة فوزية عبد الله ، على تقبل الحضور لرسائل الحملة بصورة كبيرة، حيث دارت العديد من المناقشات لتوصيل الرسائل بصورة إيجابية للحضور الذين أبدوا استعدادهم توصيل الرسائل لزملائهم في العمل وأماكن الدراسة وبين الجيران.

وأضافت أن الهدف من الحملة هو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكسر الفكرة السائدة لدى البعض بأنه ليس على الرجل أن يسمح للمرأة بخوض مجال العمل أو النجاح فيما تطمح إليه.
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