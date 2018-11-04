تنفيذ 6 قرارات إزالة إشغالات وتعديات بنطاق حي فيصل في السويس

شنت محافظة السويس اليوم الأحد، حملة إزالات مكبرة، أسفرت عن تنفيذ 6 قرارات إزالة علي أملاك دولة ببناء أسوار وجراجات وأكشاك على منافع عامة بنطاق سبيكو وتعاونيات البحر الأحمر بحي فيصل بمساحة 2000 متر مربع تنفيذا لتعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لانضباط الشارع وتطبيق القانون والحفاظ على أملاك الدولة.



وأشرف على الحملة اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، وشارك فيها كل من العميد هيثم الشوربجي، مدير شرطة المرافق، والمهندسة فاتن ابراهيم عبد العظيم، رئيس حي فيصل، ومحمد عبد الله، سكرتير حي فيصل، والإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية والشئون القانونية بالحي.



وأعطت المهندسة فاتن عبد العظيم مهلة 24 ساعة لباقي الحالات لرفع الإشغالات والتعديات بمساكن إسبيكو وتعاونيات البحر الأحمر بحي فيصل.