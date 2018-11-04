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وزارة الاستثمار تعلن رعايتها لمعرض بيزنكس 2018 .. نواب: دليل على الثقة العالمية في الاقتصاد المصري .. وترويج قوي لفرص الاستثمار بـ أم الدنيا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
قسم السياسى
  • برلمانيون عن رعاية مصر لمعرض الاستثمار الدولي والتوكيلات التجارية الأول «بيزنكس 2018»:
  • عصام الفقي: استضافة هذا النوع من المؤتمرات عامل قوي في الترويج لجذب المستثمرين 
  • حسن السيد: فعاليات منتدى شباب العالم لها عوائد اقتصادية عظيمة في مجال الاستثمار
  • ياسر عمر: يجب الاهتمام بالمستثمرين المصريين

تواصل مصر جهودها ، متمثلة فى وزارة الاستثمار لجذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أعلنت الوزارة عن رعاية القاهرة الرسمية للمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية الأول «بيزنكس 2018»، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري بمركز المعارض والمؤتمرات «المنارة».

وفي هذا الموضوع ، أشاد النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في دعم الاستثمار، واتخاذ إجراءات وتوسعها في إنشاء خدمات وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وتأتي رعايتها الرسمية للمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية الأول «بيزنكس 2018» لتؤكد دورها في إكمال برامج الإصلاح والتنمية للدولة المصرية.

وأضاف الفقي، أن الدولة كانت قد بدأت في عمل برامج للإصلاح الاقتصادي لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب الشركات المحلية والأجنبية لإقامة مشروعات تساعد على النهوض بالسوق المصري، فعلي الرغم من وجود الصعوبات والاضطرابات التي تعوق مجال الاستثمار في مصر الا أن الدولة تسعى جاهدة للتنمية في هذا المجال.

وأشار إلى أن استضافة ورعاية هذا النوع من المؤتمرات يكون عاملا قويا في الترويج لجذب المستثمرين الأجانب لمصر، كما أنه يأتي في إطار تنمية وتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل جيدة للشباب.

من جانبه، قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ان استضافة مصر وإعلان وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لمعرض "بيزنكس 2018" المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية، مؤشر ايجابي ودعاية قوية لزيادة الاستثمار في مصر.

وأكد السيد ، أن اهتمام مصر بهذا المعرض وتوفير الدعم والخدمات لكافة المشاركين، يهدف الي فتح وجذب الاستثمار الاجنبي وتوفير فرص عمل للشباب وتشجيعهم علي العمل.

وأشار إلي ان هذه الاستضافة تؤكد وتدعم الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد انشاء العديد من المشروعات القومية في عهد الرئيس السيسي، والتي تهدف دائما الي الارتقاء بالاقتصاد والدولة المصرية.

وأوضح ان فعاليات منتدى شباب العالم سيكون له عوائد اقتصادية عظيمة ايضا، مشيرا الي اهمية الشباب وعودة الثقة لهم وتأهيلهم للقيادة والعمل لدعم الاقتصاد، كم انه روج للسياحة بشكل كبير والتي تعتبر احدى مصادر الدخل القومي للبلد.

من جانبه، أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على وجود مؤامرة من الخارج علي الاقتصاد المصري من خلال ابعاد المستثمرين الاجانب عن المنطقة العربية بأكملها، مشيرا الي ان هناك انخفاضا في عدد المستثمرين في مصر خاصة وفي المنطقة كلها عامة.

وأضاف عمر، أن استضافة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة سحر نصر ورعايتها الرسمية للمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية الأول «بيزنكس 2018» خطوة ايجابية لجذب الاستثمار الاجنبي، ولكن يجب الاهتمام اكثر بالمستثمرين المصريين وتركيز الضوء عليهم.

وتابع أن الاضطرابات في المنطقة حاليا تعمل على خفض نسبة المستثمرين الاجانب في مصر، علي الرغم من جهود الدولة المصرية في محاربة الارهاب في المنطقة العربية بأكملها.

وصرحت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون، في وقت سابق، بأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المعرض وتوفر الدعم لكل المشاركين فيه، كما توفر خدمات على أعلى مستوى للمشاركين فيه من خلال توفير تذاكر الطيران والإقامة على مدار أيام المعرض، في محاولة منها لتذليل المعوقات والتعرف على فرص الاستثمار بمصر وفتح المجال لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية مشاريع الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
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