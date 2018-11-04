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حوادث

مدير أمن السويس يتفقد مدرسة النور للمكفوفين

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:22 م
اللواء محمد جاد مدير
اللواء محمد جاد مدير أمن السويس
حسن غنيمة
تفقد اليوم اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، مدرسة النور للمكفوفين بحضور قيادات أمنية بالمحافظة للاطمئنان على الطلاب وتوفير كل ما يلزم الطلاب بالمدرسة.

وتفقد مدير الأمن، فصول وقاعات المدرسة واستمع لبعض المواهب من الطلاب ممن حرموا من نعمة البصر ولكن لم يحرموا نعمة الإبصار.

وتوجه مدير الأمن، إلى مسرح المدرسة لحضور حفل أعده الطلاب شمل بعض الأغاني الوطنية وأغاني أعدوها خصيصا ترحيبا بالضيوف مع تقديم باقات الورود.
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