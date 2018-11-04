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محافظات

الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول على مائدة تنفيذي البحيرة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:45 م
اللواء هشام امنه
اللواء هشام امنه محافظ البحيرة
جمالات الدمنهورى
وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وإزالة التعديات على المجاري المائية والاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول المتوقعة وعمل خطط ومراجعة المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا الشأن والتأهب لإنذارات هيئة الأرصاد الجوية ورفع درجة الاستعدادات، خاصة داخل الحماية المدنية، مشيرًا إلى أنه تم رفع كفاءة نفق شبرا بدمنهور.

جاء ذلك خلال اجتماع  المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة برئاسة اللواء  هشام آمنة - محافظ البحيرة اليوم الأحد بمجمع دمنهور الثقافي بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ والمهندس عبد الرحمن الشهاوي - السكرتير العام والمهندس حازم الاشموني - السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية. 

وطالب بمتابعة أعمال النظافة خاصة على جانبي خطوط السكة الحديد المتواجدة بمدن ومراكز المحافظة والتشديد على عدم تواجد أي مخلفات صلبة على شريط السكة الحديد، وكذا إزالة كافة التعديات على محطات مزلقانات القطارات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتمكين وزارة النقل من تطوير المزلقانات بالشكل القانوني.
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