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مرأة

طريقة عمل كب كيك مميز لعيد الحب.. بالصور والخطوات

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:20 م
صدى البلد
رشا عوني
تحرص النساء اليوم على الاحتفال بعيد الحب المصري في 4 نوفمبر من كل عام، فعادة ما تهتم السيدات بتلك التفاصيل باعتبارهن أكثر عاطفية ورومانسية، لكن هذا اليوم لا تجعليه يمر دون أن تقدمي لزوجك وعائلتك حلوى شهية ومميزة بمناسبة عيد الحب.

نقدم لك طريقة عمل كب كيك مميز لعيد الحب..
المكونات :
كوب ونصف دقيق
كوب سكر
ملعقة ونصف من صودا الخبز
نصف ملعقة ملح
كوب زبدة
نصف كوب قشدة
2 بيضة
ملعقة صغيرة من نكهة الليمون
كوب من الكريز للتزيين

الطريقة :
في وعاء كبير أو في الخلاط، اخفقي الدقيق مع السكر وصودا الخبز والملح، ثم أضيفي القشدة والزبدة والبيض ومستخلص الكرز ونكهة الليمون واخلطيه جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا ثم أضيفي رقائق الكرز.

توضع ثلاث ملاعق كبيرة من الخليط في كل كوب خبز جاهز، وأدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة ،ثم أخرجيها واتركيها تبرد تمامًا وبعدها قومي بتزيينها بالكريمة وحبات الكريز.
طريقة عمل كب كيك مميز لعيد الحب.. بالصور والخطوات
طريقة عمل كب كيك مميز لعيد الحب.. بالصور والخطوات
طريقة عمل كب كيك مميز لعيد الحب.. بالصور والخطوات
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