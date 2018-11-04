أمير قطر المرتعش يدفع ثمن حمايته للإرهاب وخضوعه لـ أردوغان.. و18 شهرا من المقاطعة العربية.. محاولة أخيرة لإنقاذ الاقتصاد المنهار عبر تعديلات وزارية

- دبلوماسيون ومحللون: التعديلات لا تمثل تحولا كبيرا في السلطة

- التعديلات تشمل تغيير قيادات قطر للبترول وجهاز الاستثمار والأسواق المالية - وزير خاص لمتابعة الاستعدادات لتنظيم مونديال 2022 وسط الانتهاكات وفضائح الفساد













في وقت تعاني فيه قطر من تأثيرات مقاطعة دول الرباعي العربي، مصر والسعودية والإمارات والبحرين منذ حوالي 19 شهرا، قرر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إجراء تعديل حكومي واسع يشمل المجموعة الاقتصادية، لمواجهة نزيف الاقتصاد.





وتتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب والتقرب من إيران، وقدمت 13 مطلبا للدوحة من أجل عودة العلاقات مجددا، إلا أن "تنظيم الحمدين" واصل المكابرة والعناد كعادة الإمارة الصغيرة، وهو ما جعل القطريين يدفعون الثمن غاليا.





وعينت قطر، اليوم الأحد، الرئيس التنفيذي لأكبر بنوكها وزيرا للتجارة والصناعة وأعادت تشكيل مجلسي إدارة شركة قطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار ضمن تعديلات شملت مناصب كبيرة أخرى.





وهذا أول تعديل وزاري في قطر، أكبر منتح للغاز الطبيعي المسال في العالم، منذ أوائل 2016، لكن دبلوماسيين ومحللين قالوا إن التعديلات لا تمثل تحولا كبيرا في السلطة.





وأصدر تميم مراسيم لإعادة تشكيل مجلسي إدارة شركة قطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار، تاسع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول نحو 300 مليار دولار.





وشمل التعديل الوزاري تعيين الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني علي أحمد الكواري في منصب جديد يجمع بين التجارة والصناعة في وزارة واحدة.





وتولى سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، منصب وزير الدولة لشئون الطاقة. وشمل التعديل الوزاري تغييرات بوزارات العدل والعمل والشئون الاجتماعية والبلدية والبيئة.





ولم ير دبلوماسيون ومحللون غربيون هذه التغييرات على أنها تمثل مؤشرا على حدوث تحول في السياسة، وفي ظل ارتفاع أسعار البترول التي ساعدتها على تحقيق فائض في الميزانية هذا العام.





وقال ماجد الأنصاري المحلل وأستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر لوكالة "رويترز: "كان من المتوقع حدوث التغيير الوزاري في وقت مبكر عن ذلك، لكنه تأجل على ما يبدو في ظل انشغال البلاد بمواجهة آثار المقاطعة والآن".





وأضاف "لا يشير (التعديل) إلى تغيير في السياسة أو السلطة في الحكومة".





ولم يتضح ما إذا كان الكواري سيحتفظ بمنصبه في بنك قطر الوطني أكبر بنك في الشرق الأوسط من حيث الأصول والمملوك بنسبة 50 % لجهاز قطر للاستثمار. ولم يرد البنك على طلب للتعقيب من رويترز.





والكعبي مهندس تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وترقى ليصبح رئيسا تنفيذيا لقطر للبترول في 2014 وهو أيضا عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار.





وحظى الكعبي بسمعة طيبة بين المسئولين التنفيذيين في كبرى الشركات العالمية مثل إكسون وشل وتوتال كشريك يعتمد عليه في مشروعات الطاقة التي جعلت من قطر التي يقطنها 2،6 مليون نسمة أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.





وعُين عبد الله عبد العزيز السبيعي وزيرا للبلدية والبيئة، وهو منصب ينظر له كمنصب مهم للاستعدادات الخاصة باستضافة البلاد لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وسط اتهامات بانتهاكات واسعة لحقوق العمال في إنشاء الاستادات ومنشآت كأس العالم، إلى جانب فضائح فساد كبيرة من أجل الحصول على حق تنظيم المونديال.





وكان السبيعي يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديد القطرية التي يتوقع أن تدشن أول خط لقطارات الانفاق في الدوحة هذا العام.





وصدر يوم الأحد قرار أميري منفصل بتعيين محمد بن حمد آل ثاني رئيسا لمجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.





وكان موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، قد كشف عن إدارة شركة قطر للبترول وجهاز قطر للاستثما، ما أدى إلى خسائر بالمليارات وهروب المستثمرين، وسط مزيد من التوقعات بخسائر مستقبلية مع مزيد من تداعيات المقاطعة العربية.





ونشرت قطريليكس مقطع فيديو يوضح الوضع المأساوى لقطر جاء فيه، "انقلاب تميم على الأشقاء تسبب فى انهيار اقتصاد الدوحة، فالأمير المرتعش حمل بلاده أعباء سيده التركى، ما أدى إلى تعرض بنك قطر الوطنى لخسائر فادحة فى 2018".





وفي وقت سابق، ناشدت قطر المجتمع الدولي إدانة ورفض التدابير التي اتخذتها "دول المقاطعة" ضدها، زاعمة أنها تتنافى مع الالتزامات الدولية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان.





وكان وزير الدفاع القطري قد أدلى بتصريحات، سمته التبجح، في مؤتمر بعنوان: "أزمة الخليج وآثارها.. مقاربات علمية"، بالعاصمة القطرية الدوحة، قال فيها "نمتلك أسلحة ردع لحماية قطر والحفاظ على أمنها واستقرارها"، و"قطر لن تنحني أبدا".



