5 ملايين لتطوير ورفع كفاءة 19 وحدة اجتماعية في الوادي الجديد

أعلن إمام فوزى إمام مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 19 وحدة اجتماعية بالقرى الأكثر احتياجًا، بإجمالي مبلغ 5 ملايين جنيه، وذلك ضمن أعمال خطة المديرية، بالإضافة لمشروعات الخطة الاستثمارية، التي انتهت من إحلال وتجديد لـ3 إدارات اجتماعية بكل من الفرافرة وباريس وبلاط.
وأوضح "فوزي" في بيان، اليوم الأحد، أن الوزارة قدمت للمحافظة دعما بمركز الخدمات المتنقل والذي يؤدي كافة خدمات الوحدة الاجتماعية باستهداف المناطق النائية والحدودية وعمل المسوح الاجتماعية للوقوف علي احتياجات المواطنين بها، بهدف تخفيف العبء على المواطنين في تلك القرى النائية حيث نفذت تلك القوافل خدماتها لقرى جنوب مركز باريس وفي عدة مناطق أخرى نائية.