5 ملايين لتطوير ورفع كفاءة 19 وحدة اجتماعية في الوادي الجديد

أعلن إمام فوزى إمام مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 19 وحدة اجتماعية بالقرى الأكثر احتياجًا، بإجمالي مبلغ 5 ملايين جنيه، وذلك ضمن أعمال خطة المديرية، بالإضافة لمشروعات الخطة الاستثمارية، التي انتهت من إحلال وتجديد لـ3 إدارات اجتماعية بكل من الفرافرة وباريس وبلاط.



