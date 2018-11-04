محافظ البحيرة يوجه بمتابعة بيع إنتاج مزارع برسيق السمكية

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة منافذ بيع السلع التموينية وخاصة إنتاج مزارع برسيق بأبو حمص، من الأسماك للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بتحمل نفقات نقل إنتاج الأسماك من المزارع حتى المنافذ بمراكزهم، وتوفير السيارات اللازمة لذلك للحد من زيادة التكلفة على جمهور المستهلكين.





وشدد المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم، الأحد، بمجمع دمنهور الثقافي على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية والانتهاء منها في توقيتاتها المحددة لتسهيل الحصول على اعتمادات إضافية حال الانتهاء منها، كما حدث من خلال الدفع بمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتدعيمها بحوالي 200 مليون جنيه إضافية جديدة.



