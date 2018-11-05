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محافظات

اليوم.. بدء تلقي الطعون في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تبدأ اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها اليوم الاثنين فى تلقى الطعون حول المتقدمين المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى كليات الجامعة .

وكانت اللجان المشرفة على الانتخابات قد اعلنت الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة.

وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بجامعة بنها أن لجان انتخابات الاتحادات الطلابية التى تم تشكيلها على مستوى 15 كلية تابعة للجامعة قد استقبلت 1063 طلب ترشح بالانتخابات من قبل الطلاب.

من جانبه أكد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الدكتور حسين المغربى على أهمية مشاركة طلاب الجامعة فى انتخابات الاتحادات الطلابية لاختيار أفضل العناصر التى ستقوم بترشيح نفسها للفوز بعضوية الاتحادات الطلابية بالجامعة وذلك حتى تكون هذه الاتحادات ممثلة تمثيلًا حقيقيًا للطلاب ومعبرة عنهم.
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