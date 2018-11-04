تنفيذي البحيرة يوجه بإزالة العقارات الآيلة للسقوط في دمنهور

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتواصل مع اللجنة المشكلة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط بدمنهور، واستعجال تقارير اللجان المشكلة وقرار النيابة للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع أصحاب تلك الوحدات.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة برئاسة اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرةاليوم الاحد بمجمع دمنهور الثقافي بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ والمهندس عبد الرحمن الشهاوي - السكرتير العام والمهندس حازم الأشموني - السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية.



ووجه بحظر ربط خطوط الإعلانات بالأعمدة الكهربائية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة من حجز إداري وإعادة التأجير، مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى بالمحافظة واستمرار الأعمال اللازمة لإنجاح المبادرة خلال هذا الشهر لتحقيق المستهدف منها.



واكد على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور بتفعيل الإجراءات الخاصة بضبط التكاتك الغير مرخصة ومصادرتها وتجهيز أماكن تجميع لها كحضانات.