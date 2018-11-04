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رياضة

غدا.. المؤتمر التحضيري لبطولة مصر الدولية للكيك بوكسنج بالمنصورة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:53 م
غدا..المؤتمر التحضيرى
غدا..المؤتمر التحضيرى لبطولة مصر الدولية للكيك بوكسنج
همت الحسينى
تنظم لجنة الكيك بوكسنج بمنطقة الدقهلية للووشو كونغ فو عصر غد، الاثنين، المؤتمر التحضيري لبطولة مصر الدولية للكيك بوكسنج، والذى تعقد لأول مرة بمدينة المنصورة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للووشو كونغ فو.

وصرح محمد عمارة، لاعب منتخب مصر والمتحدث الرسمى للبطولة، بأن البطولة ستعقد لأول مرة بمدينة المنصورة بمشاركة 11 دولة عربية وآسيوية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والعميد محمد عاشور رئيس الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو.

وأكد "عمارة"، أن المؤتمر غدًا سيعقد فى الثالثة عصرًا بنادى الحوار بالمنصورة وسيشهد الإجراءات التنفيذية والتحضيرية للبطولة والتى ستقام بمدينة المنصورة فى الفترة من 28 نوفمبر الحالى حتى 3 ديسمبر القادم وسيتم خلال المؤتمر عرض كافة تفاصيل البطولة والدول المشاركة .

وأضاف أن مؤتمر غدا الاثنين سيكون بحضور العميد محمد عاشور رئيس الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو واللواء حاتم عثمان رئيس منطقة الدقهلية للووشو كونغ فو والدكتور شريف سليمان رئيس لجنة الكيك بوكسنج العليا ورئيس لجنة تنظيم البطولة ورمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة والمحاسب ايهاب صفوت فودة رئيس مجلس إدارة نادى الحوار و الدكتور محمد خميس مدير نادى الحوار الرياضي.
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