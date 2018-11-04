غدا.. المؤتمر التحضيري لبطولة مصر الدولية للكيك بوكسنج بالمنصورة

تنظم لجنة الكيك بوكسنج بمنطقة الدقهلية للووشو كونغ فو عصر غد، الاثنين، المؤتمر التحضيري لبطولة مصر الدولية للكيك بوكسنج، والذى تعقد لأول مرة بمدينة المنصورة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للووشو كونغ فو.





وصرح محمد عمارة، لاعب منتخب مصر والمتحدث الرسمى للبطولة، بأن البطولة ستعقد لأول مرة بمدينة المنصورة بمشاركة 11 دولة عربية وآسيوية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والعميد محمد عاشور رئيس الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو.





وأكد "عمارة"، أن المؤتمر غدًا سيعقد فى الثالثة عصرًا بنادى الحوار بالمنصورة وسيشهد الإجراءات التنفيذية والتحضيرية للبطولة والتى ستقام بمدينة المنصورة فى الفترة من 28 نوفمبر الحالى حتى 3 ديسمبر القادم وسيتم خلال المؤتمر عرض كافة تفاصيل البطولة والدول المشاركة .



