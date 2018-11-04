الرسوم الجمركية والمنافسة تحبطان المصدرين اللبنانيين بعد فتح معبر نصيب السوري

يواجه المصدرون اللبنانيون، الذين يتوقون لنقل سلعهم إلى السوق الخليجية المربحة عبر معبر أعيد فتحه مؤخرا على الحدود السورية الأردنية، صعوبات جمة تتمثل في التغلب على الرسوم الجمركية السورية المرتفعة والمنافسة من المنتجين الذين حلوا مكانهم، وأتاح إعادة فتح معبر نصيب في 15 أكتوبر المجال لدفعة يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، لإنعاش شريان تجاري للفواكه والخضراوات والسلع اللبنانية.



لم تظهر عند نقطة المصنع الحدودية، التي اعتادت مئات الشاحنات على عبورها يوميا إلى سوريا، أي بادرة تشير إلى العودة إلى مستوى حركة النقل التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب السورية في عام 2011، وقال محمد البوب تاجر فواكه وخضراوات إن الإعلان عن إعادة فتح المعبر "مجرد كلام"، مضيفا إن الأمن متوفر لكنه انتقد زيادة الضرائب في إشارة إلى عدم تمكنه من نقل سلعه.



وتراجع حجم السلع التي يصدرها البوب إلى النصف منذ 2011 إذ يعتمد اليوم في تصدير سلعه على النقل البحري والجوي فقط، وافتتح معبر نصيب بعدما انتصرت الحكومة السورية على مسلحي المعارضة في جنوب غرب البلاد في هجوم مدعوم من روسيا، وفي سبتمبر، زادت الحكومة السورية الرسوم الجمركية على السلع المنقولة عبر أراضيها في قرار يهدف لدعم الموانئ البحرية السورية وفقا لما ذكرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).



وقال رائد خوري وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال إنه أجرى محادثات مع نظيره السوري لحثه على تخفيض الزيادة في الجمارك التي بلغت خمسة أضعاف مستواها السابق.



وكشف الوزير لرويترز في مقابلة "عم نحكي في هذا الموضوع وكان أول رد لهم إنه نحن كبلد عانينا، وصار فيه دمار للطرقات وبدهم يعيدوا البناء، يبنوا طرقات، والجواب نحن كمان كبلد لبنان عانينا من وراهم من المشكل بسوريا، إحنا ما عندنا مشكل بلبنان"،



وقال خوري إنه متفائل بشأن التوصل لحل موضحا "الآن بدو يصير بعض مفاوضات، هذه لن تحصل بشكل سريع، في وقت لازم يؤخذ لكي هم يستوعبوا ما نحكيه".



وأوضح الوزير أن أكبر مشكلتين تعيقان تعافي الصادرات اللبنانية هما المنافسة من دول أخرى، وابتعاد الكثير من المنتجين اللبنانيين عن النشاط نتيجة انفصالهم عن أسواق التصدير، وأوضح أنه قبل اندلاع الحرب السورية كان لبنان يصدر سلعا بنحو 800 مليون دولار سنويا عبر معبر نصيب منها 200 إلى 300 مليون دولار في صورة منتجات زراعية والباقي في صورة سلع مصنعة.



وأوضح أن نحو 40 شاحنة تدخل سوريا من لبنان يوميا مقارنة بما يصل إلى 400 شاحنة قبل عام 2011.





