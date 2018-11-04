عرض فيلم يوم الدين في أيام قرطاج السينمائية غدا

يعرض غدا ضمن المسابقة الروائية الطويلة الفيلم المصري يوم الدين، للمخرج أبوبكر شوقي، وذلك خلال الدورة الـ29 من أيام قرطاج السينمائية.





شارك الفيلم في المسابقة الرسمية بالدورة الـ71 من مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث نافس الفيلم على جائزة السعفة الذهبية وفاز بجائزة فرانسوا شاليه "Francois Chalais".





تدور أحداث "يوم الدين" حول بشاي، وهو رجل شفى من مرض الجذام لكنه مازال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش في مستعمرة لم يغادرها يومًا بعد وفاة زوجته.





يقرر "بشاي" أن ينطلق في رحلة في قلب مصر بحثًا عن جذوره، فيغادر على حماره بصحبة أوباما، الصبي النوبي اليتيم الذي يرفض مفارقته أينما ذهب.





وسرعان ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة بكل ما فيها خارج المستعمرة لأول مرة ويبحثا عن بعض الأمل والإنسانية والانتماء، الفيلم بطولة راضي جمال وأحمد عبدالحفيظ وإخراج وتأليف أبوبكر شوقي.