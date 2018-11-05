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اقتصاد

غدا .. الكويت تستضيف الاجتماع الـ108 للجنة التعاون الاقتصادى الخليجية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
أ ش أ
تستضيف دولة الكويت، غدا الثلاثاء، الاجتماع الـ 108 للجنة التعاون المالى والاقتصادى على مستوى وزراء المالية والاقتصاد فى دول مجلس التعاون الخليجى.

وذكرت وزارة المالية الكويتية، فى بيان صحفى أمس الأحد، أن اجتماع وزراء المالية والاقتصاد فى دول مجلس التعاون الخليجى، سيعقد برئاسة وزير المالية الكويتى الدكتور نايف الحجرف.

وأوضحت أنه سيسبق الاجتماع الوزارى، الاجتماع التحضيرى للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس، اليوم الإثنين، لمناقشة الموضوعات المقررة ورفع التوصيات المناسبة للجنة الوزارية.


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